Киев, , 20:42 — REGNUM Послы стран «Большой семерки» (G7) представили властям Украины перечень приоритетов судебной и антикоррупционной реформ.

Соответствующий документ был опубликован сегодня, 25 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Послы отдельно подчеркивают, что документ наработан по запросу украинской стороны, сделанному в конце прошлого года.

«Мы с радостью предоставили эти советы украинским партнерам, а сейчас делимся ими с широкой общественностью… Группа G7 давно поддерживает реформы Украины в этих сферах практически материально и политически и остается преданной дальнейшей поддержке Украины в их реализации», — отмечается в заявлении.

Напомним, что осенью на Украине разразился кризис вокруг Конституционного суда страны, который своим решением отменил часть антикоррупционной реформы. Президент Зеленский после неудачных попыток распустить суд (на это у главы государства нет полномочий) обратился к западными партнерам с просьбой помочь с судебной реформой.