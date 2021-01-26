Нью-Дели, 26 января, 2021, 18:53 — ИА Регнум. В Индии прошли успешные испытания зенитной ракеты Akash — Next Generation (Akash-NG) для комплексов ПВО отечественного производства, сообщает 26 января Индийская организация оборонных исследований и разработок DRDO.

Mil.ru Пуск зенитной ракеты

Испытания проходили 25 января на полигоне в штате Одиши на востоке страны.

DRDO утверждает, что запущенная с мобильной платформы ракета осуществила перехват воздушной цели с идеальной точностью, выполнив во время полета сложные маневры.

Заявлено об успешном подтверждении работоспособности системы управления, бортового радиоэлектронного оборудования и аэродинамической конструкции ракеты.

ЗРК Akash предназначен для борьбы с самолетами, беспилотниками и крылатыми ракетами на дальности до 70 км.