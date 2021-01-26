Вологодская область, 6 мая, 2008, 13:13 — ИА Регнум. В ближайшие два-три года в Вологодской области планируется увеличить площадь зерновых полей до 200 тысяч гектаров с урожайностью 25 центнеров с гектара. Это будет почти пол миллиона тонн зерна в год. Если намеченные планы реализуются, Вологодская область сможет часть зерна, покупаемую из-за ее пределов для птицеводства и свиноводства, брать из своих запасов. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом на пресс-конференции рассказал первый заместитель губернатора Вологодской области Сергей Громов.

"В текущем году нами поставлена задача, полностью обеспечить фуражным зерном крупный рогатый скот Вологодчины. В наших планах увеличить посевные площади минимум на 20-30%. Если мы в прошлом году сеяли 137 тысяч гектаров, то в этом году мы планируем посеять как минимум 160-165 тысяч. С помощью таких мер, мы сможем полностью обеспечить себя фуражным зерном. Почему мы пошли на такой шаг? Если себестоимость нашего зерна в прошлом году была 4,5 рубля, то цена продажного зерна, которое мы закупаем для нашего скота сейчас уже 8-9 рублей. Если мы будем закупать по такой стоимости фуражное зерно, то при наших закупочных ценах на молоко такая себестоимость будет невыгодной и все пойдет в убытки. Поэтому не случайно сейчас все хозяйства области, получив кредит в Росссельхозбанке под минеральные удобрения, запчасти, топливо, поставили перед собой задачу увеличить посевы", - рассказал Сергей Громов.

Он также отметил, что эта задача вполне реальна. На сегодняшний день в пределах 60-70 тысяч гектаров уже посеяно. Сев идет спокойно, качество зерна стало на много лучше. Одна из причин этого - новая европейская техника. Область закупил 33 трактора, сеятели, культиваторы, разбрасыватели минеральных удобрений. На эти цели было израсходовано 170 миллионов рублей. Сейчас новая техника уже работает в поле.