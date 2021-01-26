Москва, 26 января, 2021, 16:24 — ИА Регнум. В борьбе за сохранение Косово и Метохии в составе Сербии в настоящее время главную роль играют три момента — резолюция 1244 СБ ООН, позиция Сербской православной церкви и позиция сербского народа, который выступает против признания независимости южного сербского края. Об этом заявил сербский оппозиционный политик и председатель движения «Освобождение» Младжан Джорджевич в ходе прошедшего 25 января в пресс-центре ИА REGNUM круглого стола «Удастся ли спасти сербское Косово».

Дарья Антонова ИА REGNUM Младжан Джорджевич и Модест Колеров. Круглый стол «Удастся ли спасти сербское Косово?»

По мнению Джорджевича, нельзя допустить, чтобы косовский вопрос решался в обход резолюции 1244 СБ ООН. Также нельзя игнорировать мнение Сербской православной церкви, которая на трех последних церковных соборах подтвердила позицию о недопустимости признания или раздела территории Косово и Метохии. Тем более нельзя игнорировать мнение более 90 процентов сербов, которые против признания сербскими властями независимости Косово, полагает Джорджевич.

«Но президент Сербии Александр Вучич подрывает все три точки опоры. Никто не критикует резолюцию 1244 так жестко, как он. К тому же сербские власти добиваются того, чтобы в узкий круг из трех кандидатов на пост нового патриарха Сербской православной церкви вошли епископы, которые им подконтрольны. Президенту нужен такой патриарх, который смирится с его предательством Косово и Метохии», — отметил Джорджевич.

Что касается третьего столба — позиции сербского народа по поводу возможного признания независимости Косово, политик напомнил, что уже девять лет Вучич повторяет, что в Косово у сербов ничего не осталось, что сербы не знают, где в Косово проходит граница их государства, и распространяет таким образом пораженческие настроения.

«Это политика предательства. И против такой политики выступает абсолютное большинство сербов, Сербская православная церковь. Россия, настаивая на неукоснительном соблюдении резолюции 1244 СБ ООН, может помочь нам сохранить Косово и Метохии в составе Сербии», — полагает Младжан Джорджевич.