Москва, 26 января, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы намерены разработать законопроект о гаражных объединениях. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 января, об этом сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Гаражи

«После амнистии мы будем готовить закон о гаражных объединениях. С принятием этой амнистии мы не все проблемы решаем: там есть дороги, есть мойки, есть объекты общего пользования… Должен быть закон о гаражных объединениях… По аналогии с многоквартирными домами мы будем предлагать, чтобы эти объекты были в общедолевой собственности», — заявил Крашенинников.

Госдума в первом чтении обсуждает «гаражную амнистию».