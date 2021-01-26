Москва, 26 января, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, упрощающий получение налоговых вычетов по НДФЛ, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Федеральная налоговая служба

Упрощенный порядок получения налоговых вычетов предполагает бесконтактное взаимодействие физических лиц с налоговыми органами через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС и автоматизированную проверку налоговым органом права на получение налогового вычета.

Такой порядок исключает необходимость заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ и представления в налоговый орган подтверждающих документов для получения таких вычетов.

Упрощается получение следующих вычетов: имущественных — по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам); инвестиционных — по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.