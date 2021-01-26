Санкт-Петербург, 26 января, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Петербургу удалось исполнить планы по национальным проектам почти на 100% в прошлом году. Об этом 26 января сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM «Невская ратуша», одна из резиденций правительства Петербурга

Выступивший на заседании городского правительства глава комитета финансов Алексей Корабельников уточнил, что в 2020 году на эти цели из бюджета было направлено порядка 26,5 млрд рублей.

«Средний процент исполнения составил 99,5%, что, по неофициальной информации Минфина России, позволило Санкт-Петербургу войти в тройку лидеров по этому показателю среди всех субъектов Российской Федерации», — сказал он.

Лучше всего — на 100% — были исполнены в Петербурге национальные проекты «Экология», «Культура» и «Производительность труда и поддержка занятости». На 99,9% исполнены проекты «Образование», «Цифровая экономика» и «Малое и среднее предпринимательство». Хуже всего показатель у «Международной кооперации и экспорта» — 95,9%. Проект «Жилье и городская среда» был выполнен на 99,4%, «Демография» — на 99,3%, а «Здравоохранение» — на 99,6%.