Петербург образцово исполнил нацпроекты в 2020 году
Санкт-Петербург, 26 января, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Петербургу удалось исполнить планы по национальным проектам почти на 100% в прошлом году. Об этом 26 января сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM.
Выступивший на заседании городского правительства глава комитета финансов Алексей Корабельников уточнил, что в 2020 году на эти цели из бюджета было направлено порядка 26,5 млрд рублей.
«Средний процент исполнения составил 99,5%, что, по неофициальной информации Минфина России, позволило Санкт-Петербургу войти в тройку лидеров по этому показателю среди всех субъектов Российской Федерации», — сказал он.
Лучше всего — на 100% — были исполнены в Петербурге национальные проекты «Экология», «Культура» и «Производительность труда и поддержка занятости». На 99,9% исполнены проекты «Образование», «Цифровая экономика» и «Малое и среднее предпринимательство». Хуже всего показатель у «Международной кооперации и экспорта» — 95,9%. Проект «Жилье и городская среда» был выполнен на 99,4%, «Демография» — на 99,3%, а «Здравоохранение» — на 99,6%.