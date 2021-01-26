Москва, 26 января, 2021, 11:27 — ИА Регнум. В России скончался бывший заместитель председателя правительства России Сергей Приходько, сообщил 26 января корреспонденту ИА REGNUM информированный источник.

Government.ru Сергей Приходько

По данным издания «Коммерсантъ», причиной смерти могла стать продолжительная болезнь.

«У господина Приходько был боковой амиотрофический склероз, также известный как болезнь Лу Герига», — пишет СМИ.

12 января Приходько исполнилось 64 года. С 25 января 2020 года он являлся помощником премьер-министра России Михаила Мишустина. Ранее он занимал посты помощника президента, замглавы администрации президента.

В пресс-службе правительства России подтвердили кончину бывшего вице-премьера, уточняет агентство ТАСС.

Дата и место похорон пока не определены.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший главнокомандующий Военно-морским флотом России, который находился на этом посту в период с 1992 по 1997 год, адмирал Феликс Громов ушел из жизни в возрасте 83 лет.