Анкара, 25 января, 2021, 23:43 — ИА Регнум. Союзники Турции по блоку НАТО показали себя «плохими соседями», отказав в поставках комплектующих для турецких беспилотников «Байрактар», заявил 25 января турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на кораблестроительном предприятии в честь нового фрегата.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

Как сообщила турецкая газета Duvar, Эрдоган обвинил союзников по НАТО в отказе поставлять комплектующие для дронов.

«Несмотря на всю клевету, наши воздушные машины вызывают восхищение во всем мире. Турецкие ударные беспилотники меняют методы войны, меняют ход боевых действий в Ливии и не только в ней», — заявил Эрдоган.

На данный момент Турция испытывает проблемы с выпуском БПЛА «Байрактар» из-за прекращения поставок зарубежных комплектующих. .

«Нам нужны камеры, но они их не дают. Разве мы не вместе с НАТО?» — возмутился турецкий президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ударные БПЛА «Байрактар», выпускаемые в Турции, собираются из компонентов, производимых в Канаде, Германии и ряде других западных стран.

В Турции производятся только планер и ряд механических узлов, а также некоторые боеприпасы по лицензии западных компаний.