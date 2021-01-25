Венеция, Италия, 25 января, 2021, 19:53 — ИА Регнум. Если в течение ближайшей недели, 25−31 января, сохранится позитивная динамика с уменьшением числа новых заражений коронавирусом в регионе Венето (Венеция), то с 1 февраля школы вновь начнут работать в очном режиме, заявил в понедельник, 25 января, губернатор Лука Дзайа.

Франческо Гварди. Большой канал над Риальто. 1760

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

При этом он отметил, что власти региона не намерены спешить с принятием этого важного, но рискованного решения, и ситуация будет по-прежнему проверяться в ежедневном режиме.

По данным на25 января, в Италии умерли 85 881человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на420 (днем ранее— на 299). Число подтвержденных носителей выросло на8562(днем ранее — на11 629). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет2 475 372 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены491 630человек — на7648 меньше, чем днем ранее. 24 января прививку от коронавируса (без учета групп риска — врачей и пожилых людей) сделали 29 687 гражданам. Общее число вакцинированных (также без учета групп риска) составляет 107 448.