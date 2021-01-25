Москва, 25 января, 2021, 19:37 — ИА Регнум. Ростовская и Кемеровская области, а также Ставропольский край вошли в тройку российских регионов с самой высокой задолженностью по заработной плате по итогам 2020 года. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Зарплата

Согласно данным ведомства, по состоянию на 1 января 2021 года задолженность по зарплате в Ростовской области составила 178,2 млн рублей, в Кемеровской области — 140,8 млн рублей, в Ставропольском крае — 113,4 млн рублей.

В число регионов с самыми высокими долгами по зарплатам вошли также Санкт-Петербург — 93 млн рублей, Московская область — 73,2 млн, Краснодарский край — 72,9 млн, Тамбовская область — 64,4 млн, Новосибирская область — 62 млн, Красноярский край — 55,4 млн, Татария — 49,3 млн, Москва — 47,6 млн.

В 18 российских регионах долгов по зарплате к началу нового года не зафиксировано. В их число вошли Брянская, Владимирская, Липецкая, Тульская, Кировская, Курганская, Тюменская, Амурская и Магаданская области, республики Адыгея, Мордовия, Алтай, Чечня и Крым, а также Севастополь, Югра, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа.

Среди федеральных округов самые высокие долги по зарплате имеет Южный федеральный округ — 316,7 млн рублей, сам низкий показатель отмечен в Уральском ФО — 33,4 млн рублей.

Напомним, ранее сегодня в Росстате сообщили, что суммарная задолженность по заработной плате в России за минувший год снизилась на 269,9 млн рублей, или на 14,2%, и по состоянию на 1 января 2021 года составила 1 млрд 628,3 млн рублей.