Москва, 25 января, 2021, 19:12 — ИА Регнум. Суммарная задолженность по заработной плате в России за 2020 год снизилась на 269,9 млн рублей, или на 14,2%, и по состоянию на 1 января 2021 года составила 1 млрд 628,3 млн рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

По информации ведомства, на начало 2021 года из общей суммы невыплаченной заработной платы 681,2 млн рублей (41,8%) приходилось на долги, образовавшиеся в минувшем году, ещё 348,5 млн рублей (21,4%) — долги, сохраняющиеся с 2019 года, 598,6 млн рублей (36,8%) — с 2018 года и ранее.

Сообщается также, что 24 млн рублей из общей задолженности по зарплате сформировалось из-за несвоевременного получения денежных средств из федерального бюджета, а остальная сумма — из-за отсутствия у работодателей собственных средств.

На 1 января задолженность по заработной плате имели менее 1% работников обследуемых Росстатом организаций. Из них работники обрабатывающих производств составили 40%, строительной сферы — 23%, добычи полезных ископаемых — 15%, сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, а также лесозаготовок — 8%, транспорта — 5%.