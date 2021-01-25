Нижний Новгород, 25 января, 2021, 18:28 — ИА Регнум. Бани и сауны, расположенные в фитнес-центрах, могут возобновить работу на территории Нижегородской области. Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности.

Сауна

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Изменения начинают действовать с 25 января.

Бани и сауны могут работать при соблюдении температурного режима не ниже 90 °C, по-прежнему на каждого посетителя должно приходиться не менее 4 кв. метров площади. Запрет на работу турецких бань — хамамов — сохраняется.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 января по 14 февраля продлен режим оплачиваемой самоизоляции для работающих жителей Нижегородской области старше 65 лет. Также самоизоляцию необходимо соблюдать и беременным женщинам, работодатели должны предусмотреть для этой категории граждан дистанционную работу.

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