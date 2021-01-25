Москва, 25 января, 2021, 17:08 — ИА Регнум. Ничего из показанного в фильме блогера Алексея Навального не принадлежит ни президенту РФ Владимиру Путину, ни его семье, заявил глава государства 25 января на видеовстрече со студентами.

Kremlin.ru Владимир Путин на встрече с учащимися вузов

Комментируя скандальный фильм Навального, глава государства отметил, что не смотрел его, поскольку у него мало времени. Однако он просмотрел видеоподборки.

Владимир Путин «Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало».

Он добавил, что видео, где он плавает, сделано вовсе не в бассейне.

Владимир Путин «Я не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал. Когда и где? В Енисее в 2016 году. Ну, в таких случаях это просто компиляция, это монтаж. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: «Скучно, девочки»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 января на You-Tube вышел фильм Навального «Дворец для Путина. История самой большой взятки». В нём призывают к протестам 23 января 2021 г. с требованиями об освобождении Навального, находящегося под арестом за экономические преступления.