Токио, 25 января, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Студенты Технической школы Танабэ в Вакаяме (Япония) потратили четыре года на постройку полномасштабной статуи автомобиля DeLorean DMC-12 из популярного фильма «Назад в будущее». Об этом 25 января сообщает издание Kotaku.

Цитата из к/ф «Назад в будущее». Реж. Роберт Земекис. 1985. США Автомобиль, перемещающийся во времени

Памятник создан из алюминия толщиной в 2 мм, его установили у входа в учебное в заведение. Четыре раза в день автомобиль вращается на своём пьедестале, а из динамиков начинает играть официальный саундтрек из фильма «Назад в будущее».

Напомним, премьера «Назад в будущее» состоялась в 1985 году. Картина получила множество восторженных отзывов от зрителей и критиков, а также несколько номинаций на престижные кинопремии.