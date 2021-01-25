Москва, 25 января, 2021, 16:52 — ИА Регнум. В Москве свободна половина коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила журналистам 25 января заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

(сс) М. Мишин. Пресс-служба мэра и правительства Москвы Палата для больных COVID-19 в Москве

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"На данный момент в коронавирусных стационарах свободна половина коечного фонда», — сказала она.

Заместитель мэра также сообщила, что за последние сутки в Москве впервые с середины осени было госпитализировано менее тысячи пациентов с COVID-19.

По её словам, в связи со снижением уровня заболеваемости в столице принято решение сократить число обсервационных пространств, в которых размещаются пациенты с легкой формой COVID-19, которые по тем или иным причинам не могут самоизолироваться дома.

В частности, в ближайшее время к обычной работе вернутся Научно-практический реабилитационный центр на Абрамцевской, реабилитационный центр для инвалидов «Царицыно» и социально-реабилитационный центр ветеранов войны и вооружённых сил на Олимпийском проспекте.

Обсервационные пространства на базе Московского городского центра реабилитации (филиал «Крылатские Холмы») и санатория имени Артёма Сергеева ГУП «Медицинский центр управления делами мэра и правительства Москвы» пока продолжат работу до особого распоряжения, сообщила Ракова.