Москва, 25 января, 2021, 15:48 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских студентов с Татьяниным днем, который в России отмечается 25 января. Он заявил об этом 25 января в ходе встречи в режиме видеоконференции с учащимися вузов.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества (в режиме видеоконференции)

«Сегодня по давней и по хорошей, замечательной традиции в нашей стране отмечается Татьянин день. Я от всей души поздравляю всех учащихся — студентов, аспирантов отечественных вузов, выпускников разных лет с праздником российского студенчества», — сказал глава российского государства.

Кроме того, Путин пожелал учащимся вузов «успехов в жизни, в учебе, в профессии, крепкого здоровья, любви и надежных, хороших друзей» и поблагодарил их за настойчивость, выдержку, а также готовность учиться, осваивать новые знания даже в сложных условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Помимо этого, он отметил, что рассчитывает на то, что студенты «будут чувствовать будущее» и, поставив перед собой по-настоящему значимые цели, смогут осуществить все свои мечты.

«Все зависит от вас, а имея в виду ваш потенциал, значит, у вас все получится, все, что вы задумали в своих замыслах и позитивных начинаниях, в работе обязательно найдете поддержку со стороны общества и государства», — добавил российский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшие десятилетия структура потребления в мировой энергетике вряд ли подвергнется значительным трансформациям.