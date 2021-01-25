Сельское поселение Завидово, Тверская область, 25 января, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Высказывать свою позицию граждане должны только в установленных законом рамках. Об этом 25 января заявил президент России Владимир Путин на видеоконференции со студентами в День российского студенчества, комментируя протесты, прошедшие в городах России 23 января 2021 года.

ИА REGNUM Незаконная акция протеста на Пушкинской площади. 23.01.2021

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"В истории нашей страны мы не раз сталкивались с ситуацией, когда ситуация выходила далеко за рамки закона. И приводила к такой раскачке общества и государства, от которой страдали не только те, кто раскачивает государство и общество, но и те люди, которые к этому не имели никакого отношения», — заявил Путин.

Он отметил, что все люди имеют право выражать свою точку зрения в тех рамках, которые предусмотрены законом, но выходить за рамки закона «не просто контрпродуктивно, а опасно».

«Тем более нельзя выталкивать вперёд несовершеннолетних. Ведь так террористы поступают — когда впереди себя гонят женщин и детей», — подчеркнул президент.