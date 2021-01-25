Варшава, 25 января, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Социологический центр IBRiS провел исследование общественного мнения в Польше по поводу поддержки политических сил населением. Главная оппозиционная партия значительно потеряла уровень поддержки по сравнению с результатами декабрьского исследования. Об этом 25 января передает Wirtualna Polska.

Pis.org.pl Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, партия «Право и справедливость»

Согласно результатам опроса, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, в них приняли бы участие 53,2% респондентов, что на 7,3% больше по сравнению с опросом в прошлом месяце. Нежелание участвовать в выборах выразили 43,4% респондентов. Остальные опрошенные (3,4%) не определились.

В лидерах рейтинга по-прежнему правящая консервативная партия «Право и справедливость». За неё готовы отдать голоса около 30% опрошенных, хотя по результатам декабрьского исследования данный показатель составлял 33%.

На втором месте осталась наиболее популярная оппозиционная партия «Гражданская платформа» с показателем 19% голосов. Однако её результаты не такие высокие, какими были в декабре. Месяц назад эту партию поддержали 22,3% респондентов.

Тройку лидеров замкнуло движение «Польша 2050» с результатом в 17,5%. Данная политическая сила уже почти догнала по популярности «Гражданскую платформу», хотя в декабре её рейтинг составлял существенно ниже — всего 11%.

Пятипроцентный барьер, достаточный для получения мест в парламенте, преодолели также «Левые» с 9,5% голосов опрошенных, партия «Конфедерация» с 7,5% и Польская крестьянская партия, за которую готовы отдать голоса 5%.

Исследование было проведено 21−22 января текущего года, в нем приняли участие 1 038 взрослых жителей разных регионов Польши.