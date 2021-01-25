Сельское поселение Завидово, Тверская область, 25 января, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Информация о том, что президенту России принадлежит дворец в Геленджике, не соответствует действительности. Об этом 25 января заявил президент России Владимир Путин на видеоконференции со студентами в День российского студенчества.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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"Смотрите, я не смотрел этот фильм просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации. Но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли», — заявил Путин.

«Сразу хочу ответить на ваш вопрос: ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда!» — подчеркнул президент.