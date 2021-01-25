Сельское поселение Завидово, Тверская область, 25 января, 2021, 14:53 — ИА Регнум. В новом учебном году в 2021 году будет дополнительно выделено почти 34 тыс. бюджетных мест. Об этом 25 января заявил президент России Владимир Путин на видеоконференции со студентами в День российского студенчества.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выпускники

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"Мы уже увеличили количество бюджетных мест в вузах. В предстоящем учебном году дополнительно будет выделено ещё почти 34 тыс. бюджетных мест. И отмечу, что преимущественно их получат вузы в регионах Российской Федерации», — заявил Путин.

«Таким образом, в общей сложности на бесплатное обучение по программам высшего образования смогут претендовать не менее 60% выпускников российских школ», — указал он.