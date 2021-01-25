Сельское поселение Завидово, Тверская область, 25 января, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Стабилизация ситуации с коронавирусом в России открывает возможности для постепенно снятия ограничений, в том числе в сфере образования. Об этом 25 января заявил президент России Владимир Путин на видеоконференции со студентами в День российского студенчества.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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"Это даёт возможности аккуратно снимать введённые ограничения, возвращаться к нормальному учебному ритму. При этом, конечно же, нужно обязательно использовать опыт, все лучшие наработки и практики, наращивать цифровой потенциал наших университетов и вузов», — заявил Путин.

«Кстати, хорошо, что мы сделали в своё время необходимый задел для этого — для того, чтобы отечественное высшее образование соответствовало вызовам эпохи бурных технологических изменений и, главное, открывало новые возможности для молодёжи на всей территории страны», — подчеркнул он.