Москва, 25 января, 2021, 14:34 — ИА Регнум. У Сербии не остаётся никакой другой реальной позиции, кроме как ориентации на резолюцию Совбеза ООН №1244. Об этом в ходе «круглого стола» на тему «Удастся ли спасти сербское Косово?» заявил кандидат исторических наук, научный сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Георгий Энгельгардт. Круглый стол «Удастся ли спасти сербское Косово?»

«Стоит ожидать большего давления на Белград и большей поддержки Приштины хотя бы потому, что приштинские политики поддерживали демократов. Их связывает хотя бы участие в прошлой войне — они были на одной стороне. В этих условиях и для Белграда, и для России, которая присутствует на Балканах и заинтересована в стабильном развитии региона и Сербии, не остаётся реальной позиции, кроме как держаться за резолюцию №1244. Это слабая позиция, тем более сейчас, после реальных уступок. Но, тем не менее, даже этот формальный момент является проблемой для Запада, и для них является он значимым», — сказал Энгельгардт.

Он объяснил, почему переговоры по Косово длятся более 20 лет: «Остаются проблемы. Положение изменено, но остаётся правовая фиксация. И для США, и для ЕС важно дополнить договорённости «на земле» юридической фиксацией».