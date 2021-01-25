Санкт-Петербург, 25 января, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Государственный Эрмитаж в честь главного праздника российского студенчества музей подготовил подарок — право бесплатного посещения экспозиции Главного штаба для студентов. Об этом 25 января сообщили в пресс-службе музея.

Дарья Драй ИА REGNUM 3 Государственный Эрмитаж

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Правом на бесплатное посещение Главного штаба могут воспользоваться в любой день работы музея с 26 января 2021 года студенты и курсанты, обучающиеся в образовательных организациях Российской Федерации.

Бесплатное посещение Главного штаба студентами возможно со вторника по воскресенье по сеансам в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, по средам и пятницам еще один дополнительный вечерний сеанс в 18:00. Количество билетов на каждый сеанс ограничено. Длительность сеанса — два часа.

Для получения бесплатного билета лучше всего оформить бронирование на сайте tickets.hermitagemuseum.org.

«В регистрационной форме, размещенной на сайте, необходимо указать данные документа, удостоверяющего личность, для каждого посетителя, планирующего визит в музей. Один человек вправе оформить один электронный заказ на определенную дату максимум для четырех посетителей. Заказ-бронь можно распечатать или сохранить на смартфоне», — уточнили в музее.

В день посещения, перед началом сеанса, посетитель обменивает электронный заказ на бесплатный входной билет в кассах Главного Штаба. Для этого необходимо предъявить кассиру электронный заказ, документ, удостоверяющий личность, и действующий студенческий билет или служебное удостоверение для курсантов.

«В качестве подтверждающих документов не принимается международная студенческая карта ISIC. Мы рекомендуем посетителям прибыть ко входу в музей не позднее, чем за 30 минут до начала сеанса», — подытожили в пресс-службе.