Москва, 25 января, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Важным фактором «косовского вопроса» является сокращение сербского населения на косовской территории и выступления 90% албанцев в Косово за независимость. Об этом в ходе «круглого стола» на тему «Удастся ли спасти сербское Косово?» заявил главный редактор ИА REGNUMМодест Колеров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Модест Колеров. Круглый стол «Удастся ли спасти сербское Косово?»

«Я рискую навлечь на себя критику со всех сторон, но я практик. Проблема сербского края Косово рассматривается с противоположных позиций: с одной стороны — это патриоты Сербии, отрицающие сепаратизм, и вторая — позиция Запада, позиция президента Сербии Александара Вучича, фанатов Вучича в Москве и «кабинетных теоретиков» внешней политики. Последние выступают за соглашение по Косово любой ценой — даже признания Белградом независимости Косово и антисербского апартеида. Сербское население края сокращается, 90% албанского населения Косово выступает за независимость. Это фактор», — сказал Колеров.

Он напомнил, что на днях был прямо произнесён лозунг о «великой Албании» и слова об объединении в «великую Албанию»: «Прямо заявлены претензии Албании на территории внутренней Сербии с компактным албанским населением».

Колеров напомнил о появлении «мощного и правящего албанского этнического фактора в Северной Македонии»: «Сейчас у них «золотая акция». Точно так же на днях была создана политическая албанская сила в Черногории. Всё это повторяет прежние претензии «великой Албании». В настоящих условиях политическое, демографическое и криминальное влияние Албании будет расти».