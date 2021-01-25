Вашингтон, 25 января, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Восемнадцатилетний Джексон Реффит предупреждал ФБР о намерении своего отца Гая Реффита «устроить что-то масштабное» во время митинга в Вашингтоне 6 января. Об этом пишет газета The New York Times.

(сс) Tyler Merbler Перед началом штурма Капитолия

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Отмечается, что юноша за несколько недель до беспорядков в Вашингтоне сообщил в ФБР, что его отец что-то замышляет. После событий на Капитолийском холме отец рассказал сыну, что участвовал в штурме, и предупредил, чтобы тот не обращался в полицию.

«Он всегда говорил мне, что он планирует сделать что-то масштабное… Но я не знал, что», — сообщил в интервью Джексон.

С предателями расправляются, грозил Реффит сыну. Юноша, однако, не жалеет о принятом решении и надеется, что позднее наладит отношения с отцом.

Реффита арестовали 16 января за воспрепятствование правосудию и умышленное проникновение в здание с ограниченным доступом. В его доме нашли винтовку и пистолет, при этом пистолет мужчина брал с собой к Капитолию.