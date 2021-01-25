Москва, 25 января, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Сегодня, 25 января, в начале недели котировки финансовых активов спокойны в отсутствии новых значимых факторов движения, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«Цена барреля нефти марки Brent колеблется в малой волатильности вокруг отметки 55,5 дол. Индекс доллара — его отношение к шести основным валютам — также стабилен с конца прошлой недели на рубеже примерно 90 пунктов.

Фондовые индексы в мире также умеренны в динамике от минус 0,2% до плюс 0,7%.

На сегодня не запланированы сильные события или важная статистика. Рынки в равновесии в ожидании основного события недели — заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США 27 января.

Это будет первое её собрание после инаугурации Джо Байдена. До этого времени выжидательная позиция инвесторов, вероятно, сохранится.

Для рубля важны не столько внутренние факторы сейчас, а именно посылы от США и ЕС в связи с обострившейся в последние дни санкционной риторикой.

Она привела к уходу доллара выше 75 руб., но продолжения нагнетания ситуации не последовало, и котировки остановились.

В течение дня 25 января, соответственно, актуальный диапазон движения невелик: 74,80 — 75,50 руб./доллар», — считает эксперт.

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