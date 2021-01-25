ЕС обсуждает не «арест Навального», а ход своей спецоперации против России
Брюссель, 25 января, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Включение «вопроса об аресте Навального» в повестку совещания глав МИД стран ЕС выглядит логично, если взглянуть на это сточки зрения использованияблогераего западными кураторами для дестабилизацииситуациивРоссии, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 25 января.
Иван Шилов ИА REGNUM
Навальный
Как сообщалось ранее, главными темами заседания совета министров иностранных дел стран ЕС должны статьарест Навального и отношенияЕвросоюзас США при Джозефе Байдене.
«Повестка дня совещания министров иностранных дел стран Евросоюза показательна. В ней, в частности, фигурирует вопрос об «аресте Навального», причём на одном из первых мест, рядом с вопросом об отношениях с США. Вы можете себе представить, чтобы на высоком внешнеполитическом совещании в Москве, будь то наших ведомств или на уровне ОДКБ, обсуждался бы арест, скажем, во Франции одного из лидеров «желтых жилетов»? Или арест в Великобритании шотландского сепаратиста? Нет, это невозможно. Более того, такое объявление выглядело бы глупо.
Вот так же глупо это выглядит и в повестке дня саммита ЕС, пока это остаётся вопросом «об аресте Навального» — в конце концов, по поводу того, что он был арестован в соответствии с законом, сомнений нет и быть не может. Но вся эта тема приобретает другое звучание, как только мы посмотрим на неё с точки зрения использования Навального его западными кураторами для дестабилизации положения в нашей стране. Представленный в выходные общественности разбор его фильма о «дворце Путина», в том числе с точки зрения его языка, показавший, что текст фильма является переводом с английского, говорит в пользу именно такого взгляда.
Итак, ЕС продолжит свою спецоперацию по дестабилизации нашей страны, добиваясь её покладистости в важных для него вопросах, которые тоже будут обсуждаться в Брюсселе. В частности, это отношения с Турцией и Ираном и кризис в Венесуэле. Тесные отношения с нашей страной как воздух нужны ЕС и для выстраивания достойных отношений с США при новой американской администрации. Так что к предстоящему визиту в Москву главы его дипломатии Жозепа Борреля ЕС с помощью Навального готовится самым активным образом», — отметил Михаил Демурин.