Москва, 25 января, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Цены на туристические услуги в России в 2021 году при благоприятном сценарии развития ситуации с коронавирусом могут вырасти в среднем как минимум на 10—15%, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Из журнальной рекламы Черноморских курортов. 1924 год

«Даже в средне-оптимистичном сценарии развития событий с пандемией общий рост цен на туристические услуги в 2021 году составит 10—15%, а в пессимистичном — и выше», — сообщается на сайте АТОР.

Отмечается, что уже в январе на этапе раннего бронирования туров на юг страны цены отелей на лето 2021 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2020 года от 3 до 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что по итогам 2020 года внутренний турпоток в России сократился на 35−40%.

Турпоток по итогам 2020 года значительно упал в Краснодарском крае — 11,5 млн поездок (-33% по сравнению с 2019 г.), в Подмосковье — 11,5 млн (-50%), в Москве до 7 млн (-72%), в Крыму до 6,1 млн (-18%), в Санкт-Петербурге до 2 млн (-80%), в Татарии — до 2 млн (-44%).

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