Москва, 25 января, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Стали известны лидеры и аутсайдеры по уровню доверия среди глав регионов России. Список был представлен внутриполитическим блоком Кремля в ходе семинара для вице-губернаторов по внутренней политике. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на трёх участников мероприятия.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

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Так, в число регионов с самым низким уровнем доверия населения к руководителям субъектов РФ вошли Хакасия, Владимирская область, Хабаровский и Красноярский края, а также Кемеровская область. Регионы возглавляют Валентин Коновалов, Владимир Сипягин, Михаил Дягтерев, Александр Усс и Сергей Цивилев соответственно.

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В пятёрку лидеров по уровню доверия к главе региона вошли Чеченская Республика, Адыгея, Курганская и Курская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. Этими субъектами РФ руководят соответственно Рамзан Кадыров, Мурат Кумпилов, Вадим Шумков, Роман Старовойт, Дмитрий Артюхов.

Оценку главам регионов дали в рамках общей для внутриполитического блока Кремля и внутриполитических блоков региональных администраций системы KPI, которая была введена в 2019 году.