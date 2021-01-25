Москва, 25 января, 2021, 09:20 — ИА Регнум. На строительство спортивных объектов в регионах России будет направлено 2 млрд рублей, сообщает сайт правительства РФ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Спортивная площадка

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

На эти средства в 2021 году планируется возвести 100 ФОКов открытого типа в городах и сельской местности. Это новые спортплощадки, а также футбольные поля. Объекты будут оснащены гимнастическими снарядами, спортивным инвентарём и тренажёрами. Кроме того, будет предусмотрена возможность для эксплуатации людьми с физическими ограничениями.