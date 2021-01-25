Stratfor: После продления СНВ-3 оттепели между США и Россией можно не ждать
Вашингтон, 25 января, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Значительного потепления отношений между США и Россией после продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) ждать не стоит, с таким выводом выступили 24 января аналитики Stratfor в статье, вышедшей в The National Interest.
О решении новой администрации пойти на продление Договора СНВ-3 21 января заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. При этом представитель Пентагона Джон Кирби также обратил внимание на то, что продление договора, срок действия которого истекает 5 февраля, будет способствовать укреплению национальной обороны Соединенных Штатов.
Так, американские официальные лица исключили «перезагрузку» двухсторонних отношений Вашингтона с Москвой, подчеркнув, что, несмотря на незначительные возможности для взаимодействия, видят в России врага. И дело не ограничивается исключительно выдвинутыми администрацией Байдене обвинениями в адрес Кремля. Напротив, по целому ряду направлений Москву и Вашингтон разделяют острые противоречия, в том числе из-за Белоруссии, Сирии и Украины, из-за прокладки российского газопровода «Северный поток — 2» в Германию (и энергетической политики в более широком смысле), а также в сфере прав человека.