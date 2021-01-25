Москва, 25 января, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Торги по рублевым парам 22 января завершились резким ростом. Рубль подешевел по всему рынку, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов. Пара доллар/рубль повысилась на 1,97%, до 75,30 руб., евро/рубль — на 1,98%, до 91,62 руб., фунт/рубль — на 1,57%, до 102,97 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

В последний день недели, 22 января, рубль с открытия ушел в минус, оставаясь в нем до закрытия вечерней сессии. В начале торгов ослабление рубля вызвало утреннее снижение нефтяных котировок на 1,3%, до $55,23.

Цена на Brent упала на фоне ухода инвесторов от риска, а также на ожиданиях публикации слабого отчета по запасам нефти в США из-за новой вспышки коронавируса в Китае.

Дополнительное давление на рубль оказывала политическая неопределенность в России. На американской сессии нефть подешевела до $54,46, чем спровоцировала новые продажи рубля перед выходными.

Укрепление доллара США на Форекс усилило продажи нацвалюты. Американец получил поддержку от сильных данных по индексам PMI в производственном секторе и сфере услуг от Markit.

Два показателя превысили ожидания рынка и предыдущие значения, напомнив инвесторам, что экономика США продолжает восстанавливаться даже в условиях возобновления пандемии. На этой статистике нефть показала рост на 2,28%, до $55,33 за баррель, но на динамике рублевых пар повышение цены не отразилось.

Сегодня, 25 января, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе на уровне $55,29 (+0,21%). На сегодняшний день приходится пик налоговых платежей (НДПИ, акцизы и НДС). На Форекс доллар подешевел ко всем основным валютам, кроме иены).

Инвесторы покупают рискованные активы, что может позитивно сказаться на динамике курса рубля в начале недели. Если пара доллар/рубль удержится ниже 75,50 в течение двух дней, то рубль может отыграть пятничные потери до конца недели.

Сопротивление находится на уровне 76,10 руб. Если давление усилится, то начнется новая фаза ослабления рубля с целями в районе 77,75 и 79,75 руб.

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