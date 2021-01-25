Вашингтон, 25 января, 2021, 05:59 — ИА Регнум. Создание новой политической партии не планирует экс-президент США Дональд Трамп. Об этом 25 января сообщила телекомпания CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По данным телекомпании, экс-советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер пояснил, что создание новой политической партии не планируется. Экс-президент США предложил вместо этого направить усилия на возврат республиканцам палаты представителей и сената. Для этого Трамп решил помогать республиканцам во время выборов.

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