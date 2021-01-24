Копенгаген, 24 января, 2021, 22:29 — ИА Регнум. К прокладке труб газопровода «Северный поток — 2» в коридоре строительства в водах Дании приступило судно «Фортуна». Об этом 24 января передает ТАСС со ссылкой на сообщение оператора проекта Nord Stream 2 AG.

Nord Stream 2 Axel Schmidt Газопровод «Северный поток — 2»

«Судно «Фортуна» … начало работы по возобновлению строительства газопровода», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что в соответствии с полученными ранее от властей страны согласованиями проводятся работы.

Как передавало ИА REGNUM, 23 января министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Свенья Шульце сообщила, что решение о строительстве «Северного потока — 2» принималось много лет назад, все разрешения были выданы в соответствии с принципами правового государства.

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