Санкт-Петербург, 24 января, 2021, 22:31 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на уходящей неделе количество госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее снизилось на 22,7% по сравнению с предыдущей неделей. Доля свободного коечного фонда достигла рекордных значений. Власти Петербурга уже задумались о сокращении числа коек, отведенных под лечение больных с COVID-19. Об этом 24 января на своей странице в соцсети сообщил глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

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По данным Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19, в Петербурге на сегодня свободно 4137 коронавирусных коек, что составляет 33% от общего коечного фонда под ковид и внебольничные пневмонии (12 538 коек).

«Ближайшая неделя покажет, можем ли мы говорить о тенденции к стиханию второй волны эпидемии или нет. Комитетом по здравоохранению в ближайшее время будет ставиться вопрос о сокращении инфекционного коечного фонда», — заявил председатель комздрава Петербурга.

В свою очередь в Межведомственном координационном совете пояснили, что если заболеваемость в городе продолжит падать, можно будет уверенно говорить об ослаблении второй волны эпидемии.

«После этого целесообразно инициировать вопрос о ступенчатом снятии ограничений. Пока же общее число заболевающих и носителей инфекции в городе остается значительным, поэтому отменять запрет на массовые мероприятия пока преждевременно», — резюмировали аналитики совета.

Напомним, за 23 января в Петербурге было зафиксировано 2929 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выписаны по выздоровлению 2260 человек, скончался 61 человек.