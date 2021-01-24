Санкт-Петербург, 24 января, 2021, 19:42 — ИА Регнум. Ударивший участницу незаконной акции в Санкт-Петербурге сотрудник полиции пришёл к ней в больницу с цветами и принёс извинения за свой поступок.

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По его словам, буквально за пять минут до инцидента в него направили слезоточивый газ, от чего у правоохранителя запотел шлем и он не видел, что происходит вокруг.

«Извините, меня за пять минут до этого залили газом, у меня запотело забрало, я не видел, что происходит», — сказал мужчина, передавая цветы.

«Я вам клянусь, для меня это ситуация шоковая, когда я узнал, что произошло, для меня это личная трагедия была», — добавил правоохранитель.

Пострадавшая простила его. После того, как сотрудник полиции вышел, женщина попросила передать «мальчишечке», что всё хорошо и чтобы он не переживал так сильно.

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