Вашингтон, 24 января, 2021, 16:50 — ИА Регнум. На территории США за минувшие 24 часа было выявлено почти 170 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 24 января сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Russian.news.cn Люди в медицинских масках на улицах Нью-Йорка

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По данным университета, 169 935 заразившихся SARS-CoV-2 выявили за минувшие сутки в стране и в результате этого их общее число стало составлять почти 25 млн.

Также сообщается, что за это же время в США 3292 пациента скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов превысило 417 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, свыше 186 тыс. новых заразившихся SARS-CoV-2 выявили за сутки в США днем ранее.

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