Москва, 24 января, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Несмотря на то, что многие будут говорить о том, что на незаконные протестные акции вышло много людей, на самом деле их было мало, много тех, кто голосует за президента России Владимира Путина. Об этом 24 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

ИА REGNUM Противник беззакония на незаконной акции протеста в Москве 23 января

«Сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина», — сказал он.

Также пресс-секретарь отметил, что большое количество проголосовало за поправки в Конституцию России. При этом Песков подчеркнул, что в случае, если эти цифры сопоставить, станет понятно, какая малая часть людей вышла 23 января на протесты, хотя и эти люди являются гражданами РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод заявил, что организаторы несанкционированных акций, которые прошли в российских городах 23 января, подвергли граждан риску в условиях пандемии коронавируса.