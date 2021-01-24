Москва, 24 января, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Американская социальная сеть Facebook заблокировала аккаунт генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина после того, как он прокомментировал публикацию бывшего посла Соединенных Штатов в России Майкла Макфола. Об этом журналистам сегодня, 24 января, сообщил сам Рогозин.

Spencer E Holtaway Социальная сеть Facebook

«Мой аккаунт забанили на сутки, потому что мой пост якобы нарушает нормы сообщества. Саму публикацию скрыли. Вот вам и вся «свобода слова» на американский манер», — рассказал Рогозин.

Напомним, что Макфол, который когда-то был послом США в России, и не очень успешным, опубликовал в своем микроблоге Twitter заявление на тему демократии и либерализма в России.

Рогозин довольно критически прокомментировал сообщение Макфола, заявил, что американцы уже «окончательно охамели», и далее в грубых выражениях напомнил, что внутриполитическое положение в США критическое, и это отражается на всём остальном мире.

Публикация Рогозина была заблокирована и удалена, а его аккаунт заморожен на сутки.