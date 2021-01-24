Член СПЧ: организаторы незаконных акций подвергли граждан риску в пандемию
Москва, 24 января, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Организаторы несанкционированных акций, которые прошли в российских городах 23 января, подвергли граждан риску в условиях пандемии коронавируса. Об этом 24 января заявил член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод.
«Что касается вчерашних акций. Их организаторы использовали граждан для достижения своих сомнительных политических целей», — приводит его слова РИА Новости.
Кроме того, Брод отметил, что организовавшие незаконные акции пренебрегли такой серьезной опасностью, как пандемия коронавирусной инфекции и «зазывали граждан на массовые несогласованные акции, зная, что люди могут заразиться, пренебрегали их здоровьем и безопасностью».
«Это может грозить новой вспышкой заболеваемости в крупных городах», — добавил член СПЧ.
Кроме того, он подчеркнул, что организаторы использовали нечистоплотные методы для проведения своих акций, например, привлекая к участию в них несовершеннолетних.
«Что касается сотрудников правоохранительных органов: есть обращения в нашу организацию «Юристы за права и достойную жизнь человека» (главой координационного совета является Брод — ред.) от граждан, которые не согласны с задержаниями, которые заявляют о применении необоснованной физической силы в отношении них», — также рассказал он и пояснил, что в таких случаях потребуется проведение специального тщательного расследования.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что всем, кто пострадал во время незаконной акции, проходившей 23 января в Москве, была оказана медицинская помощь.