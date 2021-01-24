Москва, 24 января, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Организаторы несанкционированных акций, которые прошли в российских городах 23 января, подвергли граждан риску в условиях пандемии коронавируса. Об этом 24 января заявил член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод.

ИА REGNUM Незаконная акция в защиту Навального на Пушкинской площади. 23.01.2021

«Что касается вчерашних акций. Их организаторы использовали граждан для достижения своих сомнительных политических целей», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, Брод отметил, что организовавшие незаконные акции пренебрегли такой серьезной опасностью, как пандемия коронавирусной инфекции и «зазывали граждан на массовые несогласованные акции, зная, что люди могут заразиться, пренебрегали их здоровьем и безопасностью».

«Это может грозить новой вспышкой заболеваемости в крупных городах», — добавил член СПЧ.

Кроме того, он подчеркнул, что организаторы использовали нечистоплотные методы для проведения своих акций, например, привлекая к участию в них несовершеннолетних.

«Что касается сотрудников правоохранительных органов: есть обращения в нашу организацию «Юристы за права и достойную жизнь человека» (главой координационного совета является Брод — ред.) от граждан, которые не согласны с задержаниями, которые заявляют о применении необоснованной физической силы в отношении них», — также рассказал он и пояснил, что в таких случаях потребуется проведение специального тщательного расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что всем, кто пострадал во время незаконной акции, проходившей 23 января в Москве, была оказана медицинская помощь.