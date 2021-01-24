Москва, 24 января, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Всем, кто пострадал во время незаконной акции, проходившей 23 января в Москве, была оказана медицинская помощь. Об этом 24 января сообщается на сайте Департамента здравоохранения столицы России.

ИА REGNUM Митинг в защиту Навального на Пушкинской площади. 23.01.2021

Согласно информации департамента, в результате несогласованной акции в центре Москвы в больницы города были доставлены в общей сложности 29 пострадавших.

«Всем пациентам была оказана необходимая медицинская помощь. Дальнейшее стационарное лечение никому не потребовалось. Никого из указанных лиц в настоящее время в больницах нет», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее из сообщений Telegram-канала Mash стало известно, что сотрудники полиции Санкт-Петербурга извинились перед женщиной, к которой на незаконной акции протеста применил силу правоохранитель.