Вашингтон, 24 января, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Холдинг Alphabet (материнская компания Google) объявил о закрытии проекта Loon, разрабатывающего технологии беспроводной связи с помощью воздушных шаров. Об этом сообщается в блоге компании X Development.

(сс) iLighter Стратостат проекта Loon

Компания Google X (позже переименованная в X Development) представила проект Loon в 2013 году. В основе этого проекта лежит идея предоставления услуг связи с помощью телекоммуникационного оборудования, устанавливаемого на воздушных шарах. Эти шары поднимаются на уровень стратосферы, становясь высотными вышками сотовой связи.

Планировалось, что такие шары могут развёртываться в случае экстренных происшествий в труднодоступных районах, а также на постоянной основе в некоторых районах, удалённых от наземной инфраструктуры связи. Проект Loon был доведён до коммерческой стадии — в июле 2020 года компания начала использовать 35 воздушных шаров для предоставления связи в нескольких районах Кении. Однако позже руководство компании решило отказаться от дальнейшего развития проекта.

«Путь к коммерческой реализации оказался гораздо более долгим и рискованным, чем ожидалось. Мы приняли трудное решение закрыть Loon — в ближайшие месяцы мы начнем сворачивать операции», — сообщил исполнительный директор X Development Аластер Вестгарт.

Он добавил, что работавшим над проектом Loon специалистам будут предложена альтернативные должности в X Development, Google и Alphabet.