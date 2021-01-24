Москва, 24 января, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что американские дипломаты, работающие в Москве, фактически подстрекали радикальные элементы к беспорядкам. Об этом сказано в официальном заявлении МИД России, распространенном 23 января после того, как в ряде городов России прошли незаконные акции протеста сторонников блогера Алексея Навального.

ИА REGNUM Женщина позирует перед камерами на незаконной акции в Москве 23 января

Напомним, что в соцсетях, на официальных аккаунтах американского посольства в России, распространялась подробная информация о местах проведения несанкционированных акций.

На Смоленской площади отметили, что посольство США в Москве уже далеко не первый раз демонстрирует пренебрежение принятыми дипломатическими нормами и правилами, активно размещая в социальных сетях сообщения в поддержку незаконных протестных акций в городах Российской Федерации.

«По сути, речь идет о поощрении насильственных действий, лицемерно объявляемых мирным протестом, в которые организаторы цинично вовлекают даже несовершеннолетних», — сказано в заявлении МИД России.

Подчеркивается, что все попытки подобного подстрекательства со стороны американских дипломатов обречены на провал и будут иметь самые негативные последствия для российско-американских отношений.

В МИД РФ посоветовали представителям американских властей заняться проблемами в своей стране, в частности, преодолением того глубокого раскола в американском обществе, порожденного вопиющей социальной несправедливостью, неравенством и преследованием инакомыслия.

Также в российском дипломатическом ведомстве заявили, что руководству американского посольства в Москве предстоит очень серьезный разговор на Смоленской площади.