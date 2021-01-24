Исламабад, 24 января, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Власти Пакистана дали одобрение на применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в экстренных случаях. Об этом сегодня, 24 января, сообщает пакистанская пресса со ссылкой на правительство страны.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Спутник V»

Сообщается, что регистрационный совет Управления по контролю за лекарствами Пакистана (Drap) дал разрешение на экстренное использование в чрезвычайных ситуациях российской вакцины от коронавируса, разработанной при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Речь идёт о вакцине «Спутник V».

Уточняется, что импортировать и распространять российскую вакцину от коронавируса в Пакистане будет местная фармацевтическая компания AGP.

Теперь российская вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена к применению в 12 странах. Это Венгрия, Объединенные Арабские Эмираты, Туркмения, Парагвай, Венесуэла, Палестина, Алжир, Сербия, Боливия, Аргентина, Белоруссия.