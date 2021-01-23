Санкт-Петербург, 23 января, 2021, 23:01 — ИА Регнум. Мужчина, незаконно облачившийся в форменное обмундирование сотрудника Росгвардии, был замечен днем 23 января у дома 2 по набережной реки Фонтанки реальными сотрудниками Росгвардии — нарядом группы задержания отдела вневедомственной охраны по Центральному району Санкт-Петербурга, находившимся на маршруте патрулирования.

ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти Задержанный рецидивист, выдававший себя за сотрудника Росгвардии

При виде патруля гражданин, частично одетый в форму, попытался скрыться, но был задержан и доставлен в 78 отдел полиции для выяснения обстоятельств. Документов при себе у задержанного не оказалось.

«В ходе проверки было установлено, что он не является сотрудником правоохранительных органов и, кроме того, ранее был неоднократно судим. Мотивы поступка выясняет полиция», — сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Напомним, что ранее в Сети появились ролики, на которых молодые люди, одетые в форму, напоминающую обмундирование полиции, срывали с себя «знаки отличия» и выступали в поддержку нарушения общественного порядка. «Герои» некоторых роликов уже установлены, они не имеют никакого отношения к правоохранителям.