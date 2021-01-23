Париж, 23 января, 2021, 20:59 — ИА Регнум. Парижская медицинская академия 22 января для борьбы с распространением SARS-CoV-2 порекомендовала жителям Франции не разговаривать во время пользования общественным транспортом. Об этом сообщается на сайте академии.

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Рекомендуется не разговаривать не только с другими пассажирами транспорта, но и по мобильному телефону. По мнению академии, таким образом возможно сократить количество различных вирусов в воздухе, что особенно важно в условиях распространения новых штаммов вируса.

Напомним, во Франции обязательно ношение масок во всех видах общественного транспорта и публичных местах. В стране за 21 января было выявлено свыше 22,8 тыс. новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом, а суммарное количество летальных исходов от COVID-19 составляет 71 998.