Вашингтон, 23 января, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Американская компания SpaceX начала подготовку к запуску 143 спутников посредством одной ракеты-носителя Falcon 9. Об этом сообщает издание Ars Technica.

SpaceX Ракета Falcon 9

Запуск будет проводиться в рамках программы SpaceX SmallSat, предлагающей различным частным и государственным компаниям организовывать запуски небольших космических аппаратов крупными пакетами. В состав полезной нагрузки первой миссии по этой программе войдут 10 спутников формируемой группировки Starlink, а также 133 малых аппарата нескольких десятков компаний.

Ожидается, что в ходе предстоящего запуска будет установлен новый рекорд по количеству спутников, выведенных на околоземную орбиту одной ракетой-носителем. Действующий рекорд установлен индийской ракетой-носителем PSLV-C37, которая в феврале 2017 года вывела на орбиту 104 малых спутника.

Запуск со стартовой площадки SpaceX на мысе Канаверал в штате Флорида запланирован на 23 января. Дата пуска может быть перенесена в случае неблагоприятных погодных условий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с пакетом из 60 спутников группировки Starlink.