Москва, 23 января, 2021, 14:34 — ИА Регнум. В Москве на Тверской улице сотрудники Росгвардии развернули пункт, в котором угощают прохожих горячим чаем. Об этом сегодня, 23 января, сообщают столичные СМИ.

Дарья Драй ИА REGNUM Росгвардия

Напомним, что недалеко от Тверской улицы — на Пушкинской площади собрались на несанкционированный митинг сторонники блогера Алексея Навального. Сотрудники органов правопорядка обеспечивают безопасность в центре столицы.

Стражи порядка на Пушкинской площади просят митингующих разойтись, так как их акция является несогласованной. Однако протестующие не подчиняются законным требованиям сотрудников правоохранительных органов и, более того, нападают на полицейских.