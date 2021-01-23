Будапешт, 23 января, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал лицемерием критику евробюрократов в адрес России в связи с арестом оппозиционного блогера Алексея Навального.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Навальный и Меркель

Напомним, что в Евросоюзе ряд политиков призывает отказаться от любых проектов с Российской Федерацией после того, как был в очередной раз арестован оппозиционный блогер Алексей Навальный.

По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто призывы в Евросоюзе отказаться от проектов в России из-за задержания Навального и других факторов внутренней политики — это в большинстве случаев откровенное лицемерие.

Также Сийярто уверен, что, несмотря на громкие заявления, западноевропейские страны вряд ли начнут сворачивать взаимовыгодное сотрудничество с Россией из-за какого-то Навального.

«Все это не повлияет ни на двустороннее сотрудничество России и Венгрии, ни на двустороннее сотрудничество России и любой западноевропейской страны в целом», — подчеркнул Сийярто.

Он предложил присмотреться повнимательнее к ситуации: те страны, которые громче всего критикуют Россию за ее внутриполитические дела, имеют с Россией и наиболее прибыльный бизнес.

Напомним, что Сийярто приезжал в Москву, чтобы договориться о закупке российской вакцины «Спутник V» от коронавируса для Венгрии, специально тему Навального он не обсуждал с российским руководством.